"بعمر 92 عاماً"... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية

عاجل
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
34 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
32 o
AlJadeedTv
كسروان
33 o
AlJadeedTv
متن
33 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بعمر 92 عاماً&quot;... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية
"بعمر 92 عاماً"... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية
A-
A+

"بعمر 92 عاماً"... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية

منوعات

2024-06-15 | 07:59
"بعمر 92 عاماً"... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"بعمر 92 عاماً"... بالصورة - معمرة تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في دولة عربية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورة لإمرأة معمرة تبلغ من العمر 92 عاماً تطمح لنيل شهادة الثانوية العامة في البلاد.

وفي السياق فقد اعتبرت الحاجة بن نايل ربيحة وهي من ولاية الجلفة الجزائرية أكبر مترشحة لنيل شهادة الثانوية العامة دورة 2024 على المستوى الوطني في البلاد.

وتواصل العجوز التسعينية، التي تقطن مدينة حاسي بحبح التابعة لولاية الجلفة مسيرة البحث عن النجاح إذ تحلم بنيل شهادتها غير مهتمة لسنها الكبير.

والسيدة المولودة عام 1932، تعد "أكبر مترشح لشهادة البكالوريا دورة جوان 2024 على المستوى الوطني، وتجرب حظها هذه المرة انطلاقا من مركز الامتحان "ثانوية بن لحرش البشير" بحاسي بحبح ضمن شعبة الآداب والفلسفة، حيث اجتازت امتحانات شهادة البكالوريا على مدار ثلاثة أيام وكلها أمل في تحقيق حلم النجاح مع انتهاء هذه الدورة". وفق ما أفادت صحيفة "الجلفة إنفو".

 
 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العجوز الجزائرية خلال تواجدها في أحد مراكز الامتحانات الجزائرية وتمنوا لها النجاح والصحة، اذ قال ناشط: "‏نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الصحة ويفوقها"، فيما كتب آخر: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد الله يبارك فيها".

كما علق حساب قائلا: "خالتي ربيحة لك مني قبلة حارة فوق رأسك"، فيما قال أحدهم: "الله يبارك فيها وفي عمرها".

وفي التفاصيل فان بن نايل ربيحة  بدأت مشوارها الدراسي عندما التحقت بصفوف محو الأمية في رحلة طويلة انتهت بنيلها لشهادة التحرر سنة 2015،

ثم التحقت بالسنة الأولى متوسط عبر بوابة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الذي التحقت به في دورة (2015/2016)، ثم اجتازت شهادة التعليم المتوسط لدورة (2019/2020)، لتنطلق بعدها في رحلة الثانوية وكلها أمل في اجتياز شهادة البكالوريا فكانت دورة 2023 أول دورة تجتازها بمدرسة "جرعوب بن ثامر" وهي بعمر الـ91 سنة، ورغم الاخفاق إلا أنها كانت بمثابة الحافز القوي للمحاولة مرة أخرى، وها هي اليوم متشبثة بحلمها انطلاقا من "ثانوية بن لحرش البشير" بحاسي بحبح علها تظفر بشهادة الثانوية العامة.

الى ذلك يؤكد ابنها أن والدته "الآن تحاول مرة أخرى هذه السنة وهي تمني النفس بأن تطرق أبواب الجامعة، ضاربة عرض الحائط تجاعيد السنين وطولها، ولتعطي بذلك مثلا لكل محبط فاقد للأمل في الحياة، بأن الطموحات لا تتوقف عند عمر محدد بل بإمكانها أن تتحقق مهما كان عمرك، والسر في ذلك الإرادة والمثابرة دون الالتفات الى العقبات".

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
Play
11:20

فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!

تمكن رجال الإنقاذ من إنزال 28 شخصا كانوا عالقين رأسا على عقب على ارتفاع يزيد على 30 مترا، في لعبة بولاية أوريغون الأميركية.

11:20

فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!

تمكن رجال الإنقاذ من إنزال 28 شخصا كانوا عالقين رأسا على عقب على ارتفاع يزيد على 30 مترا، في لعبة بولاية أوريغون الأميركية.

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
Play
06:16

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، السبت، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

06:16

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، السبت، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!
05:44

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!


صدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان التالي:

05:44

إعلان بطريركيّ: يوسف بك كرم على طريق التطويب!


صدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان التالي:

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024