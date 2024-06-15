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فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
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فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!

منوعات

2024-06-15 | 11:20
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
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Aljadeed
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!

تمكن رجال الإنقاذ من إنزال 28 شخصا كانوا عالقين رأسا على عقب على ارتفاع يزيد على 30 مترا، في لعبة بولاية أوريغون الأميركية.

وذكرت حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن شخصا يعاني حالة طبية سابقة نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد توقف لعبة "أتومز فير".

وقال شاهد العيان كريس رايان إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة.

وأضاف أنه سمع الناس يقولون: "يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب"، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، وأن الزوار يجب أن يخلوا المكان.

وتعمل لعبة "أتومز فير" مثل البندول، مع القدرة على تأرجح الركاب رأسا على عقب.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند على "إكس"، إن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في الحديقة، التي افتتحت عام 1905، لإنزال اللعبة يدويا، لكن الطواقم كانت تستعد لإجراء عملية إنقاذ بالحبال إذا لزم الأمر.

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