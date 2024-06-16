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متى تنحسر الكتل الحارة؟
متى تنحسر الكتل الحارة؟
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متى تنحسر الكتل الحارة؟

منوعات

2024-06-16 | 01:50
متى تنحسر الكتل الحارة؟
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Aljadeed
متى تنحسر الكتل الحارة؟

تتراجع اليوم وبشكل واضح الكتل الحارة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً جبلاً على ان تنكفئ كلياً موجة الحرّ يوم غد الاثنين مع عودة الحرارة الى معدلاتها والطقس الى طبيعته.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر 
-الجو : مشمس
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً.
الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً.

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