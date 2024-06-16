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خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في &quot;خطأ محرج&quot;!
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
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خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!

منوعات

2024-06-16 | 06:33
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
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Aljadeed
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!

ارتكب المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، خطأ في نطق اسم طبيبه عندما كان يتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن لخوض اختبار معرفي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ترامب (78 عاما) كان يلقي خطابا في ديترويت بولاية ميشيغن، حين بدأ مرة أخرى يسخر من بايدن، قائلا إن الأخير "لا يعرف حتى ما تعنيه كلمة التضخم".

وتحدى الرئيس الأميركي السابق نظيره الحالي لإجراء اختبار معرفي تماما كما فعل عندما كان في البيت الأبيض.

وأخبر ترامب الحاضرين أنه "تفوق" في الاختبار الإدراكي بناء على نصيحة من الطبيب الرئاسي آنذاك، وهو عضو جمهوري في الكونغرس أطلق عليه اسم "روني جونسون". وذكر: "هل سمع أحد عن روني جونسون، عضو الكونغرس من تكساس؟"

وأضاف: "لقد كان طبيب البيت الأبيض، وقال إنني كنت الرئيس الأكثر صحة في التاريخ. لذلك أحببته كثيرا".

لكن في الواقع، الطبيب الذي أجرى اختبار ترامب كان يدعى "روني جاكسون"، الذي يمثل الدائرة الثالثة عشرة في تكساس.

ومنذ دخوله الكونغرس في عام 2021، كان جاكسون واحدا من أشد المؤيدين لترامب.

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