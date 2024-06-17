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بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم
بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم
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بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم

منوعات

2024-06-17 | 03:28
بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم
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Aljadeed
بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم

علق 28 شخصاً لمدة نصف ساعة تقريباً وهم يتدلون رأساً على عقب أثناء رحلة في متنزه ترفيهي عمره قرن من الزمان.

وقد تمكنت فرق الطوارئ في ولاية أوريغون الأميركية.

فقد عاش الأشخاص الـ28 لحظات من الرعب وذلك بعد خوضهم تجربة لا تنسى على ارتفاع أكثر من 30 مترا، بانتظار من ينقذهم، وفق تقرير لشبكة "إي بي سي نيوز".

وفي التفاصيل فقد بدأ الكابوس عندما استقل الركاب اللعبة المعروفة باسم "AtmosFEAR"، وهي عبارة عن عمود ضخم وشاهق، توصل إليه مجموعة من المقاعد بواسطة أذرع معدنية.

ويبدأ العمود بالارتفاع والدوران والانقلاب رأسا على عقب بالركاب، إلى أن يصل إلى ارتفاع كبير يصل إلى عشرات الأمتار.

 

لكن الركاب علقوا رأسا على عقب على ارتفاع هائل ما اضطر إدارة الحديقة إلى إخراج الزوار وإغلاق أبواب المتنزه في حين حضر رجال الإطفاء لإنقاذ العالقين.

وأخذ الأمر وقتاً قصيراً لإنقاذهم بعدما جرى إصلاح الخلل يدوياً وإنزال الركاب، في حين أن رجال الإطفاء كانوا يستعدون للتسلق بالحبال في حال فشل الحل الأول.

من جانبها، أوضحت الشركة المشغلة أن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في حديقة" أوكس بارك"، على إنزال مقاعد الركوب يدوياً.

ولم يصب أي راكب بأذى، لكن تم نقل شخص إلى المستشفى لأنه كان يعاني من حالة صحية مزمنة.

ونوهت إدارة الحديقة بأن تلك اللعبة تعمل منذ عام 2021 ولم تشهد أي حوادث سابقة، وأنها ستبقى متوقفة عن العمل حتى إشعار آخر.

 

وقالت الحديقة إنها ستعمل مع الشركة المصنعة للعبة والمحققين لتحديد سبب العطل.

وتم افتتاح "أوكس بارك" لأول مرة في عام 1905. ويقول موقعها على الإنترنت إنها تقدم "مزيجاً بورتلاندياً فريداً من الإثارة والمغامرة الحديثة".

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