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أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب &quot;عيد الاضحى&quot;!
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
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أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!

منوعات

2024-06-17 | 06:28
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أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
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Aljadeed
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!

تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى، أمس الأحد، على ما أعلن وزير الصحة التركي.

وكتب الوزير فخر الدين قوجة على منصة إكس أنه "في أول أيام العيد، حضر نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي"، وفقاً لفرانس برس.

وفي عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام رسمية.

وقال الوزير إن "هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين"، داعيا من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر.

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