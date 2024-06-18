هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!

هبوط اضطراري لطائرة متجهة من #القاهرة إلى #الطائف بـ #السعودية بعد إعلان وفاة قائدها الكابتن المصري حسن يوسف#مزيد pic.twitter.com/ZpOrMKGl84
— مزيد - Mazid (@MazidNews) June 17, 2024
هبوط اضطراري لطائرة متجهة من #القاهرة إلى #الطائف بـ #السعودية بعد إعلان وفاة قائدها الكابتن المصري حسن يوسف#مزيد pic.twitter.com/ZpOrMKGl84
الفتى يبلغ من العمر 15 عاماً ووحيد لعائلته
الجاني شرع في تسديد طعنات عدة في جسدها
في حدث نادر يتكرر كل 80 عاما سيكون "المستعر الجديد" مرئيا بالعين المجردة لفترة قصيرة من الزمن، حيث سيحدث انفجار نجمي يسمى نوفا مرتقب من الآن وحتى أيلول المقبل سواء بالليل أو النهار.