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هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
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هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!

منوعات

2024-06-18 | 11:29
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!
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Aljadeed
هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!

هبطت طائرة مصرية اضطرارياً في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد وفاة قائدها في أثناء التحليق، مما استدعى تغيير مسار الرحلة التي كانت متجهة إلى الطائف في السعودية، وفقًا لتقارير صحفية مصرية.

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