هبوط إضطراري لطائرة.. بعد وفاة قائدها أثناء التحليق!

هبوط اضطراري لطائرة متجهة من #القاهرة إلى #الطائف بـ #السعودية بعد إعلان وفاة قائدها الكابتن المصري حسن يوسف#مزيد pic.twitter.com/ZpOrMKGl84 — مزيد - Mazid (@MazidNews) June 17, 2024

وشارك ناشطون عبر المنصات الرقمية مقاطع فيديو توثق إعلان مساعد قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت عن وفاة القائد حسن عدس بشكل مفاجئ.



وقال المساعد في المقطع، الذي حاز 5 ملايين مشاهدة على تيك توك، "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة الكابتن حسن".



واختتم المساعد بآية قرآنية "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير".



وأشار مصور المقطع إلى أن الإعلان جاء فوق مدينة ينبع السعودية، وعلق قائلا "كل الركاب في الطائرة شعروا بالخوف، والموظفون كانوا يبكون في لحظة من الرعب"، واصفا الهبوط بأنه "قوي ومخيف".



نعت رابطة الطيارين المصريين الطيار حسن عدس، قائد طائرات "إيه 320″، مشيرة إلى أنه توفي إثر أزمة صحية مفاجئة في أثناء الرحلة.