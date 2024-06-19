كتل هوائية حارة تؤثّر على لبنان.. إليكم تفاصيل الطقس

تؤثّر كتل هوائية حارة على لبنان، اليوم وغداً.

كما تؤثّر على البقاع حيث ترتفع الحرارة إلى ما فوق الأربعين درجة.

وترتفع الحرارة بشكل محدود ساحلًا وعلى الجبال المنخفضة.

كما ترتفع نسبة الرطوبة ساحلًا، لتزيد من الشعور بالحرّ.

وتنكفئ هذه الكتل بعد غد الجمعة المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٤٢ بقاعًا وبين ١٩ و ٣١ على الـ١٠٠٠

-الجو: مشمس مع بعض السحب المنخفضة وضباب على الجبال

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس:

مشمس مع تشكل سحب منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعًا وبين ١٩ و ٣٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الجمعة:

مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.



