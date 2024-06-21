هل تنبأت مصر القديمة بمسلسل "سيمبسون"؟.. تابوت مومياء يثير الجدل

عثر علماء على نسخة طبق الاصل شبيهة برسم لشخصية عائلة سيمبسون الشهيرة داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد علماء الآثار أن الغطاء الداخلي يحمل رسما لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبا أخضر طويلا وبشعر أزرق على شكل مستطيل. وبدت المرأة تشبه "مارغ سيمبسون".



و"مارغ" هي شخصية كرتونية في المسلسل الأميركي "عائلة سيمبسون"، وهي جزء من العائلة المحبوبة.

وقد تمت مشاركة صورة التابوت القديم مؤخرا على موقع "Reddit"، وأثارت جدلا كبيرا بين الأشخاص، الذين تساءلوا: "هل هذه مارغ؟".

وذكر آخر مازحا: "مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون".

وفي حين أن الصور تحمل تشابها مذهلا مع الشخصية الكرتونية، يعتقد الخبراء أنها "تصور المرأة المدفونة في التابوت أثناء سفرها إلى الحياة الآخرة"، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

واحتوى التابوت المصري على بقايا تادي إيست المحنطة، ابنة رئيس كهنة الأشمونين، وهي بلدة تقع على الضفة الغربية لنهر النيل.

واكتشف علماء الآثار التابوت في أوائل عام 2023.

وتشتهر أغطية التوابيت في عصر المملكة الحديثة بتصميماتها المعقدة، لكن العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي لاحظوا شيئًا ما في تابوت معين.

الى ذلك قدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، تفاصيل العمل الذي تم العام الماضي والذي يتعلق بهذه المقابر القديمة.

ويعتقد علماء الآثار أن المقابر - التي عثر عليها في مقبرة قديمة بالمنيا بمصر - كانت مخصصة لكبار المسؤولين والكهنة في مقبرة عمرها 3500 عام من عصر الدولة الحديثة.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان صحفي إن هناك تمائم وزخارف بالإضافة إلى توابيت حجرية وخشبية مع المومياوات.

وعن الإرث الذي خلفه هذا العصر، فهو معروف باسم "العصر الذهبي"، وفقًا لموقع TheArchaeologist.org، وتم الإعلان عن اكتشاف نعش المومياء قبل تسعة أشهر، لكنه انتشر مؤخرًا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.