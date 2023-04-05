نائب وزير الخزانة الاميركية براين نلسون: ليس هناك أي رسالة سياسية من خلال إدراج الأخوين رحمة على لائحة العقوبات

نائب وزير الخزانة الاميركية ردا على سؤال ما اذا كانت العقوبات على الاخوين رحمة رسالة إلى فرنجية: لا علاقة لوضع الاخوين رحمة على لائحة العقوبات بتوجيه أي رسالة سياسية لأي شخصية سياسية