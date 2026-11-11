"الاعتدال الوطني" استنكر الحملات على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية

استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" الحملات الممنهجة التي تستهدف والبلديات، بشخص وزيرها العميد ، والأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية الأعمال والجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسساتها في خدمة المواطنين، وحفظ الأمن، وتطبيق القانون".



واعتبرإن "هذه الحملات، التي تأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، لا يمكن فصلها عن النجاحات التي تحققها الوزارة والأجهزة الأمنية في ملاحقة الجرائم وكشف مرتكبيها، ومكافحة المخالفات، وفرض النظام، بما يعزز أمن ويحمي مصالح المواطنين".



واكد "وقوفه إلى جانب والبلديات العميد ، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد ، وشعبة المعلومات، ودعمه الكامل للجهود الوطنية التي يبذلونها في سبيل حماية الأمن والاستقرار، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتعاون والتكاتف".



واوضح إن" الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يقتضي دعم المؤسسات الشرعية والوقوف إلى جانبها، لا استهدافها أو التشكيك بجهود العاملين فيها، ممن يؤدون واجباتهم بروح وطنية ومسؤولية عالية دفاعاً عن ومؤسساته وأمن أبنائه".