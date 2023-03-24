تعيين أول قاضية محجبة المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي

تولت سيدة سورية بشكل رسمي مهامها كأول قاضية محجبة في الولايات المتحدة الأمريكية منتخبة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا، حيث تولت منصبها بعد أن أدت القسم على المصحف الشريف الذي ورثته عن جدتها في دمشق.

وبحسب موقع "haber7" فقد استلمت السيدة السورية "نادية القحف" 50 عاماً منصبها كأول قاضية محجبة في ولاية نيو جيرسي بعد أن رشحها حاكم الولاية "فيل مورفي" للمحكمة العليا الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن "نادية" انتقلت إلى الولايات المتحدة قادمة من سوريا منذ كانت في الثانية من عمرها، حيث أصبحت الآن قاضية بشكل رسمي وأدت قسمها على القرآن الكريم.