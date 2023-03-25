"للحصول على معاشها التقاعدي".. أخفت والدتها في صندوق لعدة أشهر

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بما في ذلك وكالة "إنسا"، بأنّ "سيدة إيطالية، تبلغ من العمر 64 عامًا، أخفت جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر، لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي".

وتم العثور على المرأة متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام.

وذكرت وكالة "إنسا"، أن "ضباط الشرطة عثروا بمجرد وصولهم إلى المنزل على جثة محنطة بالكامل تقريبًا، لامرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، ملفوفة في شريط تغليف الطعام البلاستيكي، ويعتقد أن ابنتها (64 عاما) أخفتها.

وكشف الجيران أنها أخبرتهم أن والدتها انتقلت إلى دار لرعاية المسنين في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو. ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.