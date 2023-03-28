فيديو لا يصدق.. خاطر بحياته لإنقاذ أصدقائه!

عمال في أحد مناجم الكونغو انهار عليهم المنجم ولم يستطيعوا الخروج ولم يتمكن أحد من إنقاذهم بسبب الصخور المتساقطة إلا شخص واحد خاطر بحياته رغم التحذيرات وتمكن من إنقاذ جميع رفاقه في عمل وصف بالبطولي.

pic.twitter.com/pEvxzssiP8 — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 25, 2023

خاطر عامل في الكونغو بحياته من أجل إنقاذ أصدقائه، اذ نشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو أظهر عملاً بطولياً قام به عامل في الكونغو، أنقذ به مجموعة من أصدقائه بعدما انهيار للتربة أثناء عملهم ، ما تشبب بطمرهم .وفي السياق فقد اقدم العامل البطل كما لقبه رواد مواقع التواصل على إبعاد التراب بكلتا يديه بحثاً عن باقي العمال الذين بدأوا فجأة بالخروج واحداً تلو الآخر، ومع كل روح تخرج كان يكمل العامل البطل عمله بإخراج المزيد.وقد بقي الرجل على هذه الحال حتى خروج الجميع على الرغم من خطورة الموقف.وما إن انتشر الفيديو حتى لاقى تفاعلا واسعا، وسط إعجاب الجميع بفعلة الرجل، ورباطة جأشه.