أول تسريحة شعر في الفضاء!

نشر حساب "مركز محمد بن راشد للفضاء" صورة لأول قصة شعر لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن محطة الفضاء الدولية.

وظهر النيادي وهو يجلس بينما يتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.

وتحتوي آلة الحلاقة التي استخدمت لحلاقة شعر النيادي، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المركبة.

أول تسريحة شعر لرائد الفضاء سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية.



تحتوي آلة الحلاقة، التي يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو (ناسا)، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوِّث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المحطة.#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/qxAXL8rOnV