لن تصدق كم ارتفع عدد سكان مصر في 180 يومًا

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر في يوم 26 نوفمبر 2023، سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل، ليصبح إجمالي عدد سكان البلاد 104 ملايين و250 ألف نسمة، فيما يعادل 56 يومًا.بينما في شهر يناير 2023 الجاري، وصل عدد سكان مصر إلى 104.395 مليون نسمة بالداخل، وفق ما جاء إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، من خلال الساعة السكانية التي ترتبط بقاعدة بيانات تسجيل الوفيات والمواليد في وزارة الصحة والسكان.ووصل معدل الزيادة الطبيعية إلى 1.6%، لعام 2022، في حين أن أعداد الزيادة الطبيعية 9.7% لهذا العام مقارنة بعام 2021، حيث أنه في خلال عام 2022، انخفضت الوفيات بشكل كبير، بما يصل إلى حوالي 19.1%، على إثر انحسار جائحة كورونا وتأثيرها الكبير في زيادة تلك الأعداد، وذلك بعد انخفاض أعداد المواليد في عام 2022 وذلك عند مقارنته بأعداد المواليد في عام 2021.كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نوه إلى أنه في أثناء آخر 5 سنوات، شهدت أعداد المواليد انخفاض ملحوظ، على إثر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في مواجهة ما تمر به البلاد من زيادة سكانية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة وهو ما أظهرته أيضًا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية في عام 2014، لكنه وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة في أثناء عام 2021.