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بالصور | 43 عملية تجميل غيّرت ملامحها .. من هي "باربي العراق"

2023-03-30 | 16:20
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بالصور | 43 عملية تجميل غيّرت ملامحها .. من هي "باربي العراق"

باربي العراق..هذا هو اللقب الذي تُطلقه على نفسها المذيعة العراقية “داليا النعيم”.. فبعد 43 عملية تجميل حاولت المذيعة أن تجعل شكلها قريب من الباربي، فهل نجحت في ذلك؟

داليا نعيم نجحت في خطف الأنظار وتصدر التريند، حيث تبادل النشطاء الفيديو الذي يُظهر تغير ملامح المذيعة التي لطالما عرفت بحبها لعمليات التجميل وبشكلها الذي يوصف بالغريب.

صدمة المغرّد “طاهر” من شكل المذيعة جعلته يشكك في قرار اتخذه منذ فترة فقد قال: “كان عندي دراجه هوائية حيل عزيزة على قلبي، بعتها عشان أشتري موبايل وافتح حساب بتويتر، وهسه من شفت هذا الفيديو بهذا المنشور و شفت داليا نعيم، ندمت لأني بعت دراجتي، و هسه أفكر أن هذه التغريدة آخر تغريدة لي واحتمال أغلق حسابي وأبيع موبايلي وأ رجع لدراجتي”.
 
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