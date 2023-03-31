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"بغير قصد اللذة".. مفتي مصر: تقبيل الرجل لزوجته لا يفسد صيامه في رمضان

2023-03-31 | 15:23
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&quot;بغير قصد اللذة&quot;.. مفتي مصر: تقبيل الرجل لزوجته لا يفسد صيامه في رمضان
"بغير قصد اللذة".. مفتي مصر: تقبيل الرجل لزوجته لا يفسد صيامه في رمضان

مفتي مصر: تقبيل الرجل لزوجته لا يفسد صيامه في رمضان إذا كان "بغير قصد اللذة"

كشف مفتي مصر شوقي علام، حكم تقبيل الزوج زوجته في أثناء نهار رمضان، حيث قال إن كان بغير قصد اللذة فلا مانع ويجوز.

وأوضح أن هذا التقبيل يكون ترحما ووداعة من الرجل لزوجته، حال ملك الإنسان نفسه، ولفت المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كل يوم فتوى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الزوج إذا لم يملك نفسه في أثناء الصيام فلا يجوز.

واستدل المفتي بحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في سننه.

على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية إن دخول أي شيء مما يفطر الإنسان للجوف والذي يتمثل في المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلافٍ بينهم فيها-، وباطن الدماغ، يُبطل الصيام، وبهذا يكون الإنسان مفطرًا.

ولفت المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كل يوم فتوى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قطرة الأنف لا تفسد الصوم مطلقًا، حال وصولها الحلق أم لم تَصل.

وأكد  المفتي  على أن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلافٍ بينهم فيها-، وباطن الدماغ.
 
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"بغير قصد اللذة".. مفتي مصر: تقبيل الرجل لزوجته لا يفسد صيامه في رمضان

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