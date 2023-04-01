بالفيديو - نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية ... ماذا جرى؟

لقيت ملكة جمال برازيلية مصرعها بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس، هربا من حريق اندلع في المنزل الذي تقيم فيه.

وبحسب ما اشارت "العربية.نت" فقد قفزت ملكة جمال إقليم سيرتاو بريبانو من شقتها التي كانت تعيش فيها مع شقيقها الأصغر، وأدى سقوطها من الطابق السادس إلى إصابتها بكسور وجروح خطرة، ماتت على إثرها، فيما نجح شقيقها في الهرب من الشقة، وأصيب ببعض الاختناقات.

وتوفيت مايارا نيتاو، البالغة من العمر 27 عاما، في المستشفى، متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها، حسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وعملت نيتاو، 26 عاماً، عارضة أزياء، وحصلت على عدد من ألقاب ملكات الجمال المحلية خلال السنوات الماضية، وكانت تستعد، قبل وفاتها، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال البرازيل 2023.

وانتشرت 14 عربة إطفاء على متنها 40 من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في منطقة إيتيم بيبي، وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء الكابتن فيليبي فيليس دوس سانتوس: "لقد بدأ الأمر من الداخل.. ليس لدينا معلومات عن السبب حتى الآن، ومع ذلك لم ينتشر الحريق إلى شقق أخرى".

وفيما كشف والدها أن السبب المبدئي الذي توصلت إليه التحقيقات، هو اندلاع الحريق نتيجة لماس كهربائي بسبب أحد الأجهزة التي أشعلت النيران في منتصف الغرفة التي تواجدت فيها ابنته.