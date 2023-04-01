الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أخبار منوعة

قتل ونجله بسبب خلاف على الميراث!

2023-04-01 | 03:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قتل ونجله بسبب خلاف على الميراث!
قتل ونجله بسبب خلاف على الميراث!

قتل ونجله بسبب خلاف على الميراث!

لم يكن ثامن أيام شهر رمضان المبارك طبيعياً وهادئاً عند عائلة "الحيت" في العاصمة الأردنية عمّان، بسبب مقتل شخصين رمياً بالرصاص إثر خلافات عائلية حول "الميراث"، وفق ما اشارت "العربية.نت".

فقد توفي أب أربعيني وابنه العشريني وأصيب ثلاثة آخرون بعد المشاجرة العائلية في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمّان، بحسب ما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وقال العقيد السرطاوي لـ"العربية.نت" إن المشاجرة "نتج عنها وفاة شخصين بعيار ناري وإصابة 3 أشخاص آخرين وقد تم إسعافهم إلى المستشفى".

وأشار السرطاوي إلى أنه تم ضبط عدد من الأطراف المشاركة في المشاجرة، موضحا أن التحقيقات جارية.

الى ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر مقتل محمد الحيت (أبو فادي) وابنه مروان، في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان في ذات المكان والزمان.

وفيما انتشرت صورة الأب وابنه كالنار في الهشيم، على وقع صدمة العائلة ومقربين، وخيم الحزن على المنطقة.

وقد استذكر أهالي المنطقة المناقب الحميدة التي يتمتعان بها، وحسن الجوار والأخلاق، إذ توشحت العديد من الصفحات بالسواد، حزنا على مقتلهما، وسط مطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق القاتل.

وتم تشييع جثمانيهما بعد صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبد الحفيظ طالب الحيت إلى مقبرة سحاب بالعاصمة عمان.

مقالات ذات صلة
قتل ونجله بسبب خلاف على الميراث!

منوعات

أخبار منوعة

ونجله

الميراث!

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيلون ماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في هذه الحالة ...
بالفيديو - نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية ... ماذا جرى؟

اقرأ ايضا في أخبار منوعة

إيلون ماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في هذه الحالة ...
Play
07:00

إيلون ماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في هذه الحالة ...

إيلون ماسك : اتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في حال عدم تقاضيها رسوما لتوثيق الحسابات

07:00

إيلون ماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في هذه الحالة ...

إيلون ماسك : اتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية في حال عدم تقاضيها رسوما لتوثيق الحسابات

بالفيديو - نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية ... ماذا جرى؟
Play
03:36

بالفيديو - نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية ... ماذا جرى؟

نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية بعدما قفزت من شقتها هرباً من النيران..

03:36

بالفيديو - نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية ... ماذا جرى؟

نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية بعدما قفزت من شقتها هرباً من النيران..

الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز : الإجراءات القانونية بحق ترامب ستفجر العنف
03:18

الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز : الإجراءات القانونية بحق ترامب ستفجر العنف

الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز : الإجراءات القانونية بحق ترامب ستفجر العنف

03:18

الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز : الإجراءات القانونية بحق ترامب ستفجر العنف

الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز : الإجراءات القانونية بحق ترامب ستفجر العنف

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023