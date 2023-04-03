الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أخبار منوعة

في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه

2023-04-03 | 02:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه

نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه

شهدت مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة جنوبي القاهرة، جريمة مروعة قام خلالها متهم بنحر رقبة طليقته وطعنها عدة طعنات بسكين في الشارع وأمام المارة.
واشارت "سكاي نيوز" الى ان الواقعة وثقتها الكاميرات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، خاصة أن المتهم ظهر في مقاطع الفيديو وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.
وكشفت وزارة الداخلية والنيابة العامة خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته ولما رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم فرّ من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ضبطوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، فحضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.
وأمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.
واختلف متخصصون في القانون حول العقوبة التي تتنظر شقيق المجني عليها، حيث أكد المحامي بالنقض والاستئناف العالي ومجلس الدولة، شعبان سعيد، أنه في نظر القانون متهم بجريمة شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف سعيد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لا يمكن النظر لشقيق المجني عليها أنه كان في حالة دفاع عن النفس، لأن شرط الدفاع عن النفس أن يكون وقت حدوث الواقعة لا بعدها.
وأوضح أن عقوبة شقيق المجني عليها قد تصل للمؤبد ولكن في مثل هذه الحالات فالمحكمة يمكن أن تراعي الظروف النفسية له وأنه مكلوم بقتل شقيقته بهذه الطريقة البشعة وقد تخفف عنه العقوبة.
أما المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه سيتم النظر لشقيق المجني عليها على أنه ارتكب جنحة ضرب.
وأشار إلى أن جنحة الضرب قد تكون بأداة حادة مثل السكين، وليس كل جريمة استخدم فيها السكين تكون شروعا في قتل، لأن ظروف القضية هنا تؤكد أن شقيق المجني عليها أراد الانتقام وليس القتل.
وتابع أنه لن يتم اعتبار جريمة شقيق المجني عليها أنها شروع في قتل إلا إذا تم إثبات أنه كان يقصد قتل المتهم وليس مجرد الاعتداء عليه.
مقالات ذات صلة
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه

منوعات

أخبار منوعة

مصر...

طليقته

بالشارع

وشقيقها

يطـــ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لم شمل أم تركية بطفلتها بعد 54 يوماً من الزلزال المدمر !
شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه

اقرأ ايضا في أخبار منوعة

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه
Play
02:41

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه

02:41

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه

شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه

زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني .. من هي نادية النقلة ؟!
Play
2023-04-02

زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني .. من هي نادية النقلة ؟!

زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني .. من هي نادية النقلة ؟!

2023-04-02

زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني .. من هي نادية النقلة ؟!

زوجة رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف ترتدي الثوب الفلسطيني .. من هي نادية النقلة ؟!

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023