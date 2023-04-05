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مبتكر ChatGPT يشبه نفسه بمخترع القنبلة النووية !

2023-04-05 | 06:47
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مبتكر ChatGPT يشبه نفسه بمخترع القنبلة النووية !
مبتكر ChatGPT يشبه نفسه بمخترع القنبلة النووية !

ظهر حوار سابق للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة الذكي ChatGPT، أسهم في إثارة الجدل من جديد تجاه اختراعه.
هذا الحوار الذي يعود تاريخه إلى عام 2019، تحدث به ألتمان إلى صحيفة نيويورك تايمز، وفي تصريحاته، وصف ألتمان طموحات مشروع شركته الجديدة وما تقدمه من نظام ذكاء اصطناعي متطور، بأنه مشروع مشابه لمشروع "مانهاتن"، والأخير هو المشروع الذي أنتجت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة نووية في العالم.
وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر"، أنه بعد أيام قليلة من إعلان مايكروسوفت عن نيتها لضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في شركة OpenAI عام 2019، تحدث ألتمان إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتقمس في حواره شخصية الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، الملقب بأنه أبو القنبلة النووية ومخترعها.
وقال ألتمان في حواره، إن مشروع اختراع القنبلة الذرية مضى على نفس الخطى التي تمضي عليها حاليا شركته المطورة لروبوت الدردشة الذكي الفريد ChatGPT.
أيضا قال إن في حواره السابق، إن هذا هو مستوى الطموح الذي يتطلع والعاملين معه للوصول له في المستقبل.
والصحفي بجريدة "نيويورك تايمز" كيد ميتز، الذي أجرى هذا الحوار، قال إن ألتمان لم يكتف بتشبيه مشروع شركته بمشروع إنتاج القنبلة النووية فقط، ولكنه أيضا حرص على أن يقتبس في حواره من الجمل الشهيرة المعروفة للفيزيائي روبرت أوبنهايمر المخترع للقنبلة.
والجملة التي اقتبسها ألتمان، كان قد قالها أوبنهايمر في خطاب شهير له عام 1945، برر لنفسه وللعالم من خلاله قيامه بصناعة أول قنبلة نووية عرفها العام، والتي استخدمت في تدمير مدن هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين.
والاقتباس الذي استخدمه ألتمان جاء به، أن التكنولوجيا تحدث لأن ذلك مكان، أيضا أشار ألتمان، من ضمن أسلوب تشبيه نفسه بأوبنهايمر، أنهما يتشاركان في نفس يوم عيد الميلاد وهو 22 أبريل.
وفي منشور سابق له عبر إحدى المدونات التي نشرت في فبراير الماضي، أوضح ألتمان أن هدفه الأساسي مما يقوم به ضمن شركته الجديدة، هو أن يصل بقدرات الذكاء الاصطناعي لأقصى حدا ممكنا، وأن يجعل هذه التقنية، قادرة بنفس قدرة البشر في الممارسات الحياتي والإدراك، ولكن بشرط أن يتم ذلك على أساس آمن.
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