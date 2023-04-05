الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أخبار منوعة

بالفيديو ـ تعابير وجه لا تصدق وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً في العالم !

2023-04-05 | 10:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو ـ تعابير وجه لا تصدق وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً في العالم !
بالفيديو ـ تعابير وجه لا تصدق وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً في العالم !

أصبحت الروبوتات جزءاً من حياة البشرية، حيث أصبح العديد منها قادرا على الكلام مثل البشر مع تعبيرات للوجه ذات دقة لا تصدق.
وفي جديد هذا العالم المدهش، أصدر مطورو "الروبوت الأكثر تقدما في العالم"، مقطع فيديو جديدا يعرض تعابير الروبوت Ameca، وإجاباتها المرعبة عن أسئلة حول مشاعرها.
فقد سألت Ameca في هذه المقابلة عن أجمل يوم في حياتها؟ لتجيب: لحظة تنشيطي للتفاعل مع الناس، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما سألوها عن أتعس يوم في حياتها؟، لتقول: عندما أدركت أني لن أجرب أبداً الحب الحقيقي ومباهج الحياة مثل البشر.
وتتمتع الروبوت Ameca بمجموعة من تعابير الوجه، بما في ذلك الغمز وتحريك الشفتين تماما مثل أي شخص حقيقي.
هذه المقابلة أثارت دهشة كثيرين فيما وصفت الصحف المقابلة بالمخيفة لأن الروبوت تتطلع للعيش مثل البشر.
يذكر أن ميكا هي من تطوير شركة Engineered Arts التي لم تكشف عن تكلفة صنع الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم لأنه لا يزال قيد التطوير.
 
مقالات ذات صلة
بالفيديو ـ تعابير وجه لا تصدق وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً في العالم !

منوعات

أخبار منوعة

تعابير

وإجابات

مرعبة

الروبوت

الأكثر

تقدماً

العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - طفل "سارق" يسطو على حبة شوكولا في احدى المحال التجارية
قفز في النهر لينتحر فانتهى به الأمر مداناً أمام المحكمة!

اقرأ ايضا في أخبار منوعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023