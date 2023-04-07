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بالصور - "امتدت بطول ثلاثة شوارع متقاطعة معا".. أكبر مائدة إفطار رمضانية في مصر

2023-04-07 | 08:56
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بالصور - &quot;امتدت بطول ثلاثة شوارع متقاطعة معا&quot;.. أكبر مائدة إفطار رمضانية في مصر
بالصور - "امتدت بطول ثلاثة شوارع متقاطعة معا".. أكبر مائدة إفطار رمضانية في مصر



آلاف الأشخاص يتجمعون للأكل معا ومنهم من يتشاركون نفس الطبق.. هذا هو المشهد في منطقة تسمى عزبة حمادة بحي المطرية الشعبي في القاهرة، التي التف أهلها، حول أكبر مائدة إفطار رمضانية.


المائدة امتدت بطول ثلاثة شوارع متقاطعة معا، ولم تقتصر المشاركة على الجلوس بالمائدة فقط، بل من لم يجد مكانا عليها جلس في شرفة منزله المطل عليها أو فوق الأسطح، فالمهم هي المشاركة الوجدانية في هذا الحدث المهم سنويا بالنسبة لأهالي المنطقة، حسبما أكد بعضهم لموقع "سكاي نيوز عربية".

"هذه هي السنة التاسعة التي تقام فيها المائدة، وكل مرة تتوسع عن ذي قبل".
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