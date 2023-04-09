الملياردير روبيرت مردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر .. بسبب إلتزامها الديني!

فسخ الملياردير روبيرت مردوخ، صاحب مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها، وفق ما ذكرت مجلة "فانيتي فير" الثلاثاء.

وكان مقرراً أن يتزوج قطب الإعلام البالغ 92 عاما، المولود في أستراليا والحائز على الجنسية الأمريكية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجلوس تبلغ 66 عاما.

وقد روى في تصريحات أدلى بها الشهر الفائت لصحيفة "نيويورك بوست"، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يدها للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 آذار/مارس.

لكنّ مجلة "فانيتي فير" نقلت عن مقربين من مردوخ أن الخطوبة فُسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته. وكان مقرراً أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.

وقد تطلّق روبيرت مردوخ في آب/أغسطس 2022 من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات.

ويملك مردوخ، الذي تقدّر "فوربس" ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث له شركات تدير قناة "فوكس نيوز" الإخبارية النافذة وصحيفتي "ذي وول ستريت جورنال" الاقتصادية و"نيويورك بوست" اليمينية في نيويورك.

ويملك مردوخ أيضا في بريطانيا صحيفتي "ذي صن" و"تايمز"، فضلا عن صحف في أستراليا. وكان الملياردير متزوجاً بين 1956 و1967 من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثان لأكثر من ثلاثين عاماً حتى سنة 1999 من الصحافية البريطانية أنّا مان التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالها عنه، بحسب معلومات صحافية نُشرت حينها.

وبعد بضعة أيام على طلاقه الثاني، تزوج مردوخ من ويندي دينغ، وهي سيدة أعمال من أصول صينية متخرجة من جامعة يال، إلى حين طلاقهما في نيويورك سنة 2013. ولروبيرت مردوخ ستة أبناء من زيجاته المختلفة.