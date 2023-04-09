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بالصور ـ هذه حقيقة تجربة طفل للقفز المظلي مع والدته !

2023-04-09 | 10:39
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بالصور ـ هذه حقيقة تجربة طفل للقفز المظلي مع والدته !
بالصور ـ هذه حقيقة تجربة طفل للقفز المظلي مع والدته !

مئات التفاعلات حصدتها صور تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تُظهر طفلا وهو يجرّب القفز المظلي مع أمه. لكنّ الصور غير حقيقيّة وهي مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
يظهر في الصور طفل وهو يطير من ارتفاع كبير في ما يُشبه القفز المظلّي.
وجاء في التعليق المرفق "أم أميركية قررت اصطحاب ابنها معها في تجربة القفز المظليّ وهكذا كان رد فعله".
حظيت الصور بمئات المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين منبهر بالتجربة المزعومة وبين من حذّر من "مخاطرها" على طفل.
لكن الصور غير حقيقية، وليست سوى نتاج ذكاء اصطناعي.
فالبحث عنها بواسطة محركات البحث يرشد إليها منشورة على حساب شخص على فايسبوك يُعرّف عن نفسه على أنه مصمم رقمي.
وبعد انتشارها على نطاق واسع، أشار صاحبها في الحساب أنها غير حقيقية وأنّها عبارة عن صور مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وينشر صاحب الحساب صوراً مماثلة على حسابه لأطفال صغار وهم يقومون بأنشطة مخصصة للكبار.
 
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