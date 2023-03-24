ابنتا وسام بريدي وريم السعيدي تلفتان الانظار في احدث ظهور

نشر الاعلامي اللبناني وسام بريدي، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنتيه من زوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، حيث كانت الفتاتان تسرحان شعره وتصففانه على طريقتهما الخاصة.

وارفق وسام بريدي الفيديو بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا بنات"، حيث علق باللغة الانكليزية، قائلا: "اصبحت لعبتهما الآن"، اذ ظهر وهي يبكي بسبب ما يحصل به، بينما ابنتاه سعيدتان بما تفعلان وتستمتعان بوقتهما بتصفيف شعر والدهما.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لهذه العائلة المميزة، كما اشادوا بالعلاقة التي تجمع الابن بابنتيه، لافتين بالمقابل الى جمالهما والذي اخذتاه من والديهما.