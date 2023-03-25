أحمد ماضي بعد كسب اليسا الدعوى: ما فيها تربح قلوب الناس

استغرب الشاعر اللبناني أحمد ماضي القرار القضائي الذي صدر أمس عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن، بشأن أغنية "انا وبس"، والذي تقرر بموجبه منعه والفنان زياد برجي من تداول الأغنية.

وفي حديث مع "فوشيا"، اعتبر أحمد أن ما حصل هو "سابقة غريبة لم يشهدها لبنان"، مؤكدا أنه لا يمكن منع ملحن أغنية "وبطير" من أدائها، وعلق بالقول: "لو كان الأمر منطقيا لجرى منع عبد الوهاب ومروان خوري وصلاح الشرنوبي من غناء أعمالهم".

هذا وتساءل أحمد ماضي عن كيفية كسب إليسا للدعوى، خصوصا أنه لم يتم استدعاؤه والفنان زياد برجي للتحقيق معهما بهذا الموضوع، قائلا: "بدنا نعرف الأمور التي استندوا عليها لاتخاذ هذا القرار".

أما حول تعليق إليسا بأن "الأغنية الي وبس"، فقال: "العالم سمعوها بصوت زياد برجي، وما حدا بيقدر يشيلها من أذنهم وقلبهم.. إليسا ما فيها تربح قلوب الناس"، خاتما كلامه بالتأكيد على أنه ستتم المتابعة القانونية لهذه القضية من قبل المحامي جان قيقانو، الذي سيطلع على تفاصيل الملف لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.