فنانة شهيرة تلجأ لتجميد بويضاتها: علشان ما أستعجلش في الزواج

إعترفت الممثلة المصرية ناهد السباعي، بأنها لجأت إلى تجميد بويضاتها بطلب من والدتها وعائلتها، كي لا تتسرع بالزواج من شخص غير مقتنعة به.

وفي حديث صحفي، قالت السباعي إنها "فكرت في مشروع تجميد البويضات علشان ما أستعجلش في موضوع الزواج، ولا أتجوز جوازة أنا مش مقتنعة بيها، وأحافظ على فرص الإنجاب واختبار بشكل أفضل وما أخافش من المستقبل"، مضيفة: "قمت بتجميد بويضاتي علشان أريح أختي وأمي وعائلتي، ووالدتي طلبت مني أجمد بويضاتي وعلشان يبقى اختياري سليم وعلشان ما أتسرعش عملت كده لأني عايزة ولادي يبقوا شبه باباهم اللي أنا أختاره بشكل صح".