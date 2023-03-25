صابر الرباعي يدافع عن سعد لمجرد: دُبرت له مكيدة.. وهذا ما قاله عن جورج وسوف

دافع الفنان التونسي صابر الرباعي، عن زميله المغربي سعد لمجرد، إذ وصفه بأنه "مظلوم ودبرت له مكيدة"، وذلك على خلفية الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته باغتصاب فتاة فرنسية.

على صعيد آخر، نفى الرباعي أمر المواجهة مع الفنان العراقي كاظم الساهر، معتبراً أن الاخير سبقه بالخبرة والنجاحات.

وخلال حلوله ضيفا في برنامج "مراحل" الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، أوضح: "عندما كان الساهر يخطف أنظار الجمهور، كان الرباعي في بداياته، وهناك فروقات كبيرة بينهما بالعمر واللهجة ونوع الغناء".

من جهة أخرى، أعرب صابر الرباعي عن سعادته بالعمل الغنائي الذي جمعه بالفنانة اللبنانية نجوى كرم عندما قدما أغنية للراحل طلال المداح، حيث لفت إلى أنه كان "ديو" ناجحاً ولاقى تفاعلاً من قبل الجمهور، نظراً لاجتماع الصوت النسائي مع الصوت القوي، فكان له وقع خاص على الأذن، وحقق انسجاما بينه وبينها.

هذا واختار صابر الرباعي،" الفنان السوري جورج وسوف بعد ان خيره المذيع بين وبين كل من أصالة، أنغام، ووائل جسار، كأجمل صوت لغناء "ع اللي جرا"، حيث قال إن أصالة غنتها بسلاسة وسهولة، وأنغام بأسلوب انسيابي، وجورج بعمق وفخامة أما وائل جسار فقدمها بإحساس عميق.