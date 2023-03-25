داليدا عيّاش تهدي المرأة العربية المعاصرة "آريا"

العلامة التجارية "داليدا عيّاش" لمصممة الأزياء اللبنانية داليدا عيّاش، تطلق أحدث مجموعة لها لربيع 2023 احتفاءً بقدوم شهر رمضان الكريم، تحت عنوان "آريا".

أجواء الربيع اليوم تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لتكون التصاميم في هذه المجموعة مجسدة من فصل الربيع بألوان عصرية لافتة، فهي بتفاصيلها تحاكي الإمرأة العربية المتميّزة المعاصرة، والتي تسعى دائماً إلى الحصول على إطلالة متجددة. خاصة في العبايات التي تظهر الإمرأة بصورة قويّة وأصيلة، تعزز شعورها بالأنوثة، وتمدها بالقوة والثقة في النفس.

تصاميم بألوان راقية من اللون الزهري، الأوف وايت، البيج والأخضر ، تمنح المرأة إطلالة رمضانية محتشمة وربيعية منعشة، تلاحظها في مجموعة 'آريا'، وجودة الأقمشة هي الأساس فيها من الستان الحريريّ الى الكريب وغيرها من أفخم الأقمشة، لتناسب جميع السيدات ومختلف الأذواق وتمنحهنَّ إطلالة أنيقة و مريحة في نفس الوقت.

تأخذك معها داليدا في مجموعة 'آريا' التي تشببها ببساطة تصميمها ورقيها، برحلة عبر الزمن إلى عالم الإمرأة العربية الأصيلة فتجد الكاب الذي يعود الى عدة قرون مضت يزيّن العبايات مع لمسة معاصرة من الريش الى جانب الدنتيل المزخرف بالورورد التي تلمس فيها روح الربيع مع اكسسوارات كلاسيكية مثل الأزرار الكبيرة التي أضافت جماليتها ليس فقط في العبايات إنما على الفساتين الطويلة والجمبسوت أيضًا.