مشهد مؤثر بين دانييلا رحمة وماغي بو غصن في "للموت3" يتصدر

انطلق عرض الجزء الثالث من مسلسل للموت منذ ايام قليلة مع بداية شهر رمضان المبارك، الا انه في الساعات القليلة الماضية، تصدر حديث المتابعين مشهد قوي جمع بين بطلتي العمل الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة، حيث عمدت ماغي التي تجسد دور سحر في المسلسل الى التخلي عن دانييلا التي تلعب شخصية ريم، وإجبارها على الذهاب وحيدة لاتمام احدى المهمات.

المشهد بحسب ما ذكر رواد مواقع التواصل، محزن ومؤلم ومليء بالمشاعر، خصوصا ان ما حصل لم يكن بإرادة الفتاتين، انما كانتا مجبرتين على القيام بهذا الامر، حيث تداول المتابعون الفيديو واشادوا بالتمثيل الاحترافي لكل من دانييلا وماغي، ليتفاعلوا بشكل كبير مع المشهد.

وعلقت احدى المتابعات بالقول: "المشهد هاد قدر يبكي كل العالم يلي عم تحضر للموت، قدر وقدر يبكينا كلنا عنجد .. هالابداع يلي بهالمشهد غير.. ماغي ودانييلا أبدعوا عنجد بمعني الكلمة.. صراخ ريم ونظرات سحر ابداع عنجد.. هالمسلسل بينعشق كله ع بعضه ابداع من كل الزوايا .. لهلق عم ابكي عهالمشهد".