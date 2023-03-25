هيفاء وهبي تقلق الجمهور على صحتها: انشالله ما امرض

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع متابعيها على انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو، حيث كانت تتوجه من الصباح الباكر الى موقع التصوير، اذ تحضّر لعمل جديد سيبصر النور قريبا، كما عمدت الى تشويق المتابعين لمعرفة ما تحضره، على ان يبصر النور قريبا.

وفي التفاصيل، ظهرت هيفاء وهبي في الصور من داخل السيارة خلال توجهها الى مكان التصوير، حيث اعلنت انها خرجت وشعرخها مبلول، اذ حاولت تغطية شعرها كي لا تتعرض للهواء ما قد يؤثر على صحتها.

وعلقت هيفاء وهبي على صورها بالقول: "ضاهرة شعري بعدو ما نشف"، لتضيف في صورة اخرى: "صباح الخير، يوم عمل مبكر، في طريقي الى التصوير، انشالله ما امرض بهالبرد".