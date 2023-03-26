تسريب قيمة المبلغ الذي تقاضته ياسمين عز مقابل حلقتها مع رامز جلال

وقعت الإعلامية المصرية ياسمين عز، ضحية الفنان المصري راز جلال، في الحلقة الثالة من برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يعرض في رمضان 2023.

وتضمنت الحلقة مواقف عديدة، دار ابرزها حول تصريحات ياسمين المثيرة للجدل حول الرجال والطريقة التي تنصح المرأة باتباعها في التعامل معهم.

وكان لافتا، تجاهل ياسمين عز لسؤال حول نيتها للدفاع عن المرأة، لتقول بصوت عالي: "مش سامعة".

وتصدرت ردة فعل ياسمين بعد دخول رامز بهيئة طباخ صيني، وايهامها بأن المطعم المعلق في الهواء الذي يجلسون فيه على وشك السقوط، حيث نطقت الشهادتين بسبب خوفها.

وأكد رامز جلال للإعلامية ياسمين عز "في ستات كتير بتنتظر الحلقة دي"، لترد الإعلامية المصرية: "لا تعليق وفي رجالة كتير هيقطعوك".

من جهة أخرى، سربت بعض المواقع الاخبارية اخبارا تفيد بأن ياسمين عز حصلت على ما يقارب الـ 60 ألف دولار أمريكي مقابل ظهورها في هذه الحلقة، إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الرسمية.