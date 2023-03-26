باسل خياط و رزان جمال معا من جديد في رمضان .. لقطات روماسية تجمعهما

اجتمع الممثل السوري باسل خياط بالممثلة اللبنانية رزان جمال من جديد في شهر رمضان المبارك، بالرغم من ايقاف مسلسل "الثمن"، الذي يلعبان دور البطولة في، عند الحلقة 51.

ونشر كلا من باسل و رزان، احد الاعلانات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والذي ظهر فيه الثنائي و هما يرقصان بكل رومسانية.