القضاء يصدر حكمه في دعوى زينة ضد أحمد عز و يجبره على دفع مبلغ ضخم

اصدرت محكمة الاسرة المصرية حكمها بإلزام الفنان المصري أحمد عز بدفع850 الف جنيه مصري، اي ما يعادل 27562 دولارا امريكيا لصالح طليقته الفنانة الزينة كمصايف دراسية لتوأمه منها.

ويعتبر المبلغ قيمة المصروفات المدرسية لنجليه زين الدين وعز الدين، لعامين دراسيين.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، في وقت سابق، حكماً لصالح زينة بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكانت زينة قد طالبت أيضاً بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع عز استأنف على الحكم مطالباً بتخفيض قيمة النفقة.