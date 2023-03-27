شابة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج The Voice بنسخته الفرنسية واليسا تعلق

تمكنت الشابة اللبنانية مارلين نعمة من ابهار لجنة تحكيم برنامج "The Voice" بنسخته الفرنسية.

وتمكنت مارلين من إذهال لجنة تحكيم البرنامج من خلال أدائها أغنية Je suis malade للفنانة لارا فابيان على الطريقة الشرقية برفقة عازف على العود مما جعل الأداء فريدًا ومميزًا. كما غنّت مقطعاً باللغة العربية.

وأبهر أداء مارلين نعمان الحكام الأربعة في البرنامج وجعلهم يدورون بكراسيهم والتنافس للحصول على هذه الموهبة.

وتفاعلت الفنانة اللبنانية اليسا مع اداء مارلين، إذ كتبت على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر:"مارلين، تأسر الـ4 مدربين في البرنامج.. الموهبة اللبنانية تواصل عبور الحدود".