بعد حوالي السنة على وفاتها.. زوج ميادة بسيليس يعلن اصابته بالمرض الذي انهى حياتها



وأضاف أن مرض السرطان مازال متموضعا في جسده، وقد يكتفي بعلاج الأشعة، وعملية جراحية.

اعلن الموسيقار السوري سمير كويفاتي عن اصابته بمرض السرطان وهو المرض نفسه الذي انهى حياة زوجته الفنانة السورية ميادة بسيليس منذ حوالي العام.وقال كويفاتي خلال لقائه مع برنامج "المحطة" الذي يقدمه الإعلامي باسل محرز، إنه بدوره اكتشف المرض منذ عدة أشهر، ولا يرغب باستجداء وكسب العواطف من قبل المتابعين؛ لأنه يعتبره بمثابة "تجربة عابرة"، على حد وصفه.وأكد الموسيقار السوري أن زوجته الراحلة بسيليس، علمته درسا في القوة والصبر، حيث لم تعلن عن مرضها إلا في الأشهر الأخيرة من حياتها، ولا يريد أن يكون أضعف منها.