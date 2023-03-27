ياسمين صبري وغيرها من نجوم مصر يدعمون "مربوحة" بعد تعرضها للانتقادات

حرص كثير من النجوم المصريين على دعم الممثلة المصرية الشابة رحمة احمد التي تؤدي دور "مربوحة" الى جانب الممثل المصري احمد مكي في الجزء السابع من مسلسل "الكبير اوي"، وذلك بعد تعرضها لإنتقادات واسعة بسبب ادائها.

وكان من بينهم الممثلة ياسمين صبري التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"مربوحة انتي جميلة وفي مكانك الصح، اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي. دة عشان نجحتي كل دة بيحصل".

وأشاد المنتج محمد العدل بدور مربوحة، مؤكداً أن ما تقدمه رحمة أحمد ويراه البعض عيباً في موهبتها، هو في الحقيقة مؤشر على امتلاكها لأدواتها الفنية، وقال: "ما تزعلوش مني.. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.. مسلسل الكبير قوي عَجبني ومربوحة عجباني".

وأضاف:"ده مسلسل كاريكاتوري. والمبالغة مطلوبة في بعض الأحيان وفي النوع ده من الأعمال المبالغة جزء من بناء العمل".

اما الممثل كريم فهمي فكتب:" اللجان مرعبة، لو مش قادر خلاص ادفع عشان اللجان تشكر فيك بس أمانة عليك بلاش تأذي ممثل أو ممثلة في رزقه.. اتنافسوا بشغلكوا مش بلجانكوا".

والاعلامية لميس الحديدي كتبت:"فيه نظريه كده في المنافسه يستخدمها الضعفاء اسمها "شوه كل منافسيك حتى تقتلهم" لأنك لا قادر تنافس، ولا عاوز تنافس وشايف نفسك خارج المنافسه .فالاسهل شويه لجان مدفوعه تنزل تشوه تحت مسمى النقد .ده اللي بيحصل للفنانه الشابه رحمه احمد ( مربوحه) حتى لو مش عاجبك الدور.. شويه رحمه".

#مربوحة انتي جميلة وفي مكانك الصح

اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي. دة عشان نجحتي كل دة بيحصل ❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) March 26, 2023