مشهد تقبيل باسم ياخور لـ قدم سلوم حداد في "العربجي" يتصدر التريند

تصدر خلال الساعات الماضية مشهد تقبيل الممثل السوري باسم ياخور لقدم الممثل السوري سلوم حداد في "مسلسل" العربجي" التريند عبر موقع تويتر.

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا المشهد المؤثر، إذ اثنوا على اداء النجمين السوريين، وكان من التعليفات "لحلقات 2و3 كثير مميزة و مبهرة ،الإخراج مميز جدا من سيف ،الاحداث سريعة جدا ولا ويوجد أي ملل والحوارات قوية ،الموسيقى التصويرية رائعة ،باسم ياخور أداء رهيب وأفضل أداء في مسلسل، سلوم أداء مميز ، نادين كثير مميزة ،ديمة حضور طاغي".

واضاف متابع اخر:"انكسار الوحش ليس بالأمر السهل عليه ان يحافظ على قوته حتى في عز انكساره ، لذلك المهمة تكون صعبة جدا على اي ممثل في تقديم مشاهد درامية ل شخصية مثل عبدو العربجي ، و باسم ياخور يقدم حتى اللحظة انكسار الوحش في ابهى حلة".