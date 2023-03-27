محمد فؤاد يصاب بنزيف في المعدة بعد مقلب "رامز نيفر اند" والجمهور مستاء

تعرض الفنان المصري محمد فؤاد لنزيف في المعدة وذلك بعد وقوعه ضحية الحلقة الرابعة من برنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال "رامز نيفر اند" الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي.

واكد كثير من المتابعين ان فؤاد اصيب بنزيف على اثر خضوعه لعملية تكميم معدة قبل فترة قصيرة من تصوير الحلقة، معربين عن استياهم الشديد مما حصل.

وكان من التعليقات "أسوأ حلقه أشوفها لرامز من ساعة ما بدأ .. محمد فؤاد قال كومنت في أول الحلقه وهي إنه عامل عملية ( تكميم ) .. فبقي مقلب الغساله بقي مقلب ضد الضحك تماما .. بقي شئ غير أدمي ومقزز .. فؤاد كل ثانيه وهو بيتقلب يمسك بطنه ويتوجع جدا وكل شويه يلمس العمليه وتقريبا لقي بعض نقط دم".

واضاف متابع اخر:"محمد فؤاد عامل عملية و قال كدة في البرنامج قبل المقلب و مع ذلك رامز برضه بهدله و شقلبه لحد ما بطنه جابت دم تقريبا .. ليفيل انحطاط جامد اوي من البني ادم اللي اسمه رامز لان المفروض انهم في الحقيقة صحاب يعني كان عنده خبر انه تعبان قبل ما يبعت يجيبه و يعمل فيه كدة و هو تعبان".

أسوأ حلقه أشوفها لرامز من ساعة ما بدأ .. محمد فؤاد قال كومنت في أول الحلقه وهي إنه عامل عملية ( تكميم ) .. فبقي مقلب الغساله بقي مقلب ضد الضحك تماما .. بقي شئ غير أدمي ومقزز .. فؤاد كل ثانيه وهو بيتقلب يمسك بطنه ويتوجع جدا وكل شويه يلمس العمليه وتقريبا لقي بعض نقط دم#محمد_فؤاد pic.twitter.com/GzGJzA2duV — Ꮇarwa salah 𓂀 🇪🇬 (@Marwa__salah) March 26, 2023