مها المصري بإطلالة شبابية والمتابعون: عم تنافسي أصالة؟!

تصدرت الممثلة السورية مها المصري، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عد أن ظهرت بإطلالة شبابية لفتت انظار المتابعين.

وفي التفاصيل، نشرت مها المصري على حسابها عبر فيسبوك، صورة جديدة لها بدت فيها وكأنها في العشرينات من عمرها، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: "كيفكن على رمضان".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على جمالها وعبروا عن اعجابهم بإطلالتها، حيث كتبت إحدى المتابعات: "ماشالله كل مالك عم ترجعي صبية"، ليعلق آخر ممازحا: "أنا خايف رمضان الجاي تطلعي علينا وعمرك سبع سنوات".

في المقابل، استذكر عدد من المتابعين إطلالة الفنانة السورية اصالة والتي بدت فيها أصغر سنًا، حيث شبّه البعض مها المصري بـ اصالة، فكتب أحد المتابعين: "على ما يبدو عم تنافسي أصالة نصري مين بيصغر قبل".