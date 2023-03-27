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أهل الفن

شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي تعاطفاً مع والدتي

2023-03-27 | 06:57
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شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي تعاطفاً مع والدتي
شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي تعاطفاً مع والدتي
تحدثت الممثلة المصرية شيماء سيف عن كواليس اختيار اسمها الفني، حيث قالت إن اسمها الحقيقي "شيماء فتحي"، لكنها رفضت اعتماده كاسم فني لها، قائلة: "لغيت والدي من حياتي تعاطفاً مع والدتي.. عارف أنها قسوة.. لكن القسوة يقابلها قسوة، واللي زرع حاجة هياخدها، دي قناعاتي، طاقتي متستحملش أكتر من كده".
وأوضحت خلال حلولها ضيفة في برنامج "أنا والقناع"، أنها اختارت اسم شيماء سيف، تقديراً لمخرج كانت تعمل معه في بداية مشوارها الفني، "كنت شغالة مع مخرج ويعتبر هو اللي اكتشفني، ولم يكن لديه أبناء، وفجأة قال لي: لو كان عندي بنت كنت أتمنى إنها تبقى أنتِ.. فقلت أعمل زي الفنانات، ويبقى ليّ اسم فني على اسمه".

 

شيماء سيف: لغيت والدي من حياتي تعاطفاً مع والدتي

أهل الفن

شيماء سيف

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