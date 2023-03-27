حسن شاكوش يتحدث عن المبلغ الذي أنفقه في حفل زفافه

كشف مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش عن التكلفة الحقيقية لحفل زفافه الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر حسني ورامي صبري.

وقال شاكوش خلال مقابلة له ببرنامج "العرافة" الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة إن تكلفة حفل الزفاف قدرت بـ 4.2 مليون جنيه.

وعن تواجد الفنانيين والغناء في زفافه أشار شاكوش أنّه اتصل بالفنان تامر حسني ودعاه إلى حفل الزفاف وطلب منه أن يغني بمقابل مادي، وقال: "أنا كلمته في التليفون، وقالي حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفر فلوسك"، وبالفعل حضر إلى حفل زفافه وغنى دون أي مقابل، وهو ما انطبق على الفنان رامي صبري.

وأضاف شاكوش، خلال حواره: "مصطفى قمر ومحمد نور وأحمد بتشان ومحمود الليثي وحمو بيكا وعمر كمال ورضا البحراوي كلهم غنوا في فرحي دون أي مقابل".