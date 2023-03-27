راغب علامة وديما صادق يعلقان على قرار ميقاتي

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العودة الى التوقيت الصيفي بعد 84 ساعة، اي بدءا من يوم الخميس المقبل، ليتفاعل عدد كبير من المواطنين والفنانين والاعلاميين مع الموضوع.

الفنان اللبناني راغب علامة غرد على حسابه عبر تويتر قائلا: " ما يحصل في لبنان على المستوى السياسي والقيادي ينطبق عليه قول؛ إذا لم تستحِ فافعل ماشئت".

اما الاعلامية اللبنانية ديما صادق، فقد قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "ما حصل في لبنان هو عصيان مدني حقيقي، ما اله اسم تاني.. المواطنون قرروا عدم الامتثال لقرارت الزعماء وفرضو هني ايقاع الدولة: لبنان اليوم كل دورة الحياة فيه قائمة على التوقيت الصيفي، من مدارس لمستشفيات، لحياة تجارية، للاعلام.. مبارك هو هذا العصيان المدني.. بكلمة: الشعب طعما بري وميقاتي كف".