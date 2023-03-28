سجال على الهواء بين حسن شاكوش وعروسته بعد فضح اسرار "زوجته السرية"

شهدت حلقة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش ضمن برنامج "العرافة" الذي تقدمه الاعلامية المصرية بسمة وهبة سجالا بينه وبين عروسته التي حلت برفقته، وذلك بعد فضح اسرار صادمة عن "زوجته السرية".

وفي التفاصيل، وخلال الحلقة كشف "شيخ الحارة" لعروسة شاكوش تفاصيل "الزوجة الأولى السرية" لشاكوش، مؤكداً أن الزوجة المجهولة قامت بشراء فيلا في منطقة التجمع له، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم".

وقال شيخ الحارة: "الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلاسل التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع".

وخلال حديث "شيخ الحارة" بدا الانفعال والتوتر على شاكوش الذي حاول مغادرة الحلقة، إلا ان وهبة اقنعته بالعودة وهو ما استجاب له، وسيطر الغضب على زوجته ريم طارق، إذ صدقت شيخ الحارة، وكادت أزمة تنشب بينهما.

وأضاف شاكوش: "بالنسبة للتجمع الخامس، كان في عروسة، وكنت هرتبط بها بس محصلش نصيب، قبل ما أتقدم لمراتي -ريم- خالص، ومكنش في الحسبان إني هتزوج من ريم، ولم يحدث نصيب".

وأعلن شاكوش الاعتذار لزوجته ريم طارق، وقبّل رأسها، وانتهى سوء التفاهم بينهما.