ممثلة تتعرض للإغماء في كواليس "للموت3" وماغي بو غصن تسعفها

تحدثت الممثلة اللبنانية الشابة ريان حركة، عن تجربتها في مسلسل "للموت" بأجزائه الثلاثة، لافتة الى انها سعيدة جدا بالمشاركة في هذا العمل، وأنها استطاعت اكتساب الكثير من الخبرة بعد الوقوف أمام عدد كبير من الممثلين المخضرمين.

وفي حديث لـ "فوشيا"، أكدت ريان أن "للموت 3" سيكون نقلة نوعية من خلال الحبكة المميزة التي اعتمدتها الكاتبة نادين جابر، حيث عمدت إلى ربط الأحداث بطريقة ملفتة بعيدة عن الرتابة والتكرار.

وفي السياق، كشفت ريان عن تعرضها خلال التصوير لوعكة صحية أدت إلى فقدانها للوعي نتيجة الارهاق الشديد الذي كانت تشعر به خلال تأدية بعض المشاهد الصعبة، حيث أشارت الى ان الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وقفت إلى جانبها بعد تعرضها للإغماء، وقالت لها: "قالتلي اعطي من قلبك بس ما تستنزفي طاقتك بهذه الطريقة".