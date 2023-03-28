متابع يفاجئ نادين نسيب نجيم: "حلمي أوقف كومبارس حدك" وهي ترد

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على أحد متابعيها الذي أعلن أنه يدرس التمثيل، وكشف عن حلمه الذي يسعى لتحقيقه في هذا المجال.

وفي التفاصيل، كتب المتابع: "كممثل صاعد منطفي بسبب هالبلد يلي سرق احلامنا، حلمي الاخير بهالدني اوقف لو كومبارس حد نادين نسيب نجيم، ما عندي مشكلة!! ومن بعدها خلص موت مش مهم.. حلم حياتي مثّل لو مشهد صغير حدها، نادين نجيم مدرسة جديدة بعالم الدراما العربية ورقم صعب، كسر كل المعايير".

من جهتها، أعادت نادين نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وعلقت عليها بالقول: "ان شاء الله حلمك يتحقق وتصير ممثل عظيم".