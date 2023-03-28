مايا دياب تتحدث عن الأشخاص السلبيين: بيستنزفوا طاقتنا.. هذا ما أعلنته

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها على حسابها عبر تويتر، حيث تحدثت عن الاشخاص السلبيين في حياتها وضرورة التخلص منهم.

وفي التفاصيل، نشرت مايا تغريدة قالت فيها: "في أشخاص من دون ما نحس بيستنزفوا طاقتنا بحسّسونا بالمضايقة أحيانًا، وبيغلطوا معنا أحيانا أخرى، ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فُرصّ لأنو في عشرة ولأن بدنا نتفهم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو".

وتابعت في تغريدة أخرى: "بس بتوصل لمحل بغلطة معينة بتاخد القرار المناسب وهو الابتعاد وعدم العودة نهائيا، لانو قررت انو تشتري راحتك وسلامك الداخلي وتشتري محيطك وتشتري شو انت عبالك تكون بالحياة"، خاتمة كلامها بالقول: "هيدي هي الحياة اذا ما قدرتوا توصلوا لنقطة الإختيار والقرار بكون بعد بدكن كتير للحياة".

في أشخاص من دون ما نحس بيستنزفوا طاقتنا بحسّسونا بالمضايقة أحيانًا وبيغلطوا معنا أحيان أخرى ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فُرصّ لأنو في عشرة ولأن بدنا نتفهم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو .. (١) — Maya Diab (@mayadiab) March 27, 2023