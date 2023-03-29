سيف نبيل ينهي ازمة منعه من زيارة وطنه العراق وينتصر قضائيا

وقال سيف نبيل:" مساكم خير ورمضانكم مبارك، من فترة نزّلت فيديو أوضحت فيه تعرضي للظلم والتزوير من قبل بعض ضعفاء النفوس، حيث أقاموا دعاوى كيدية ضدي، وزوَّروا عقد، وبفضل الله تعالى وبفضل المحاكم العراقية، والقضاء العراقي العادل، الذي كان بمثابة السيف العادل في وجه الظالمين".وأضاف: "أصدرت المحاكم بجميع أنواعها قرارات تصب جميعها لصالحي وأنصفتني من هؤلاء الظالمين، وصدقت القرارات من قبل محاكم التمييز الاتحادية، التي تكون قرارتها قاطعة، ومكتسبة الدرجة القطعية".وتابع: "أحب أشكر القضاء العراقي العادل.. شكرًا لكم".